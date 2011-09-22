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Dünya

Çin'deki sellerde ölenlerin sayısı 90'a ulaştı PEKİN (A.A)

22 Eylül 2011 11:52

-Çin'deki sellerde ölenlerin sayısı 90'a ulaştı PEKİN (A.A) - 22.09.2011 - Çin genelinde bir aydır süren şiddetli yağmurların neden olduğu sellerde ölenlerinin sayısının 90'a yükseldiği bildirildi. Çinli yetkililer, 22 kişinin de kayıp olduğu seller yüzünden aralarında Henan, Şanksi ve Siçuan'ın da bulunduğu 9 eyalette nehirlerin taştığını, yaklaşık 1 milyon kişinin evlerini terketmek zorunda kaldığını, sellerin verdiği hasarın maliyetinin ise 4 milyar dolardan fazla olduğunu söyledi. Yetkililer, toprak kaymaları ve çamur selleri nedeniyle evlerin yıkıldığını, yolların kapandığını bildirirken, Ulusal Meteoroloji Merkezi şiddetli yağmurların hafta sonuna kadar devam edeceğini tahmin ediyor. Resmi haber ajansı Şinhua, Henan Şanksi ve Siçuan'da yaklaşık 29 bin evin sular altında kaldığını, Şankşi'deki sellerin son 50 yılın en kötüsü olduğunu duyurdu. Şıçuan'daki Çücan (Quijang) nehrindeki su seviyesinin yaklaşık 7 metre yükseldiğini ve nehirdeki tehlike seviyesinin tarihteki en yüksek noktasının üzerine çıktığı belirtiliyor. Çin Meteoroloji İdaresi ise düşük sıcaklık ve normalin üstündeki yağmurlar nedeniyle 40'tan fazla nehrin uyarı seviyelerinin normallerin üzerine çıktığını duyurdu.

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