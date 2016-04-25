Çin'deki iPhone fabrikası ilk kez görüntülendi

Çin'in Şangay şehrindeki Apple'ın dev iPhone fabrikasının fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı. Fabrikayla ilgili işçilerin düşük ücretlerle uzun saatler çalıştırıldığı iddia edilirken, Çin İşçi İzleme Kurumu'na göre işçiler ayda 2,020 yuan (950 TL ) ücret alıyor. Ürettikleri iPhone'ların ise Çin'deki fiyatı ise 6 488 yuan (2 bin TL) olduğu belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 90 futbol sahası büyüklüğündeki fabrikada işçiler her sabah üstlerini değiştirerek pembe ceketleri, mavi başlıkları ve plastik terlikleriyle sabah yoklamasına katıldı. Bir iPad yardımıyla yüzleri tarandı. İşçiler henüz piyasaya sürülmemiş herhangi bir teknolojinin dışarıya sızdırılma ihtimaline karşı metal dedektörlerden geçti.

Fabrika işçi ölümleri iddialarıyla gündemde

Geçtiğimiz Şubat ayında 26 yaşındaki bir işçinin fabrikada 12 saat çalıştıktan sonra öldüğü iddia edildi.

Tian Fulei isimli genç Şangay yakınlarında diğer işçilerle birlikte paylaştığı bir yatakhanede ölü bulunmuştu.

Ancak fabrika ölümü ile çalışma koşulları arasındaki bir bağlantı olmadığını savundu.