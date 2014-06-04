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Dünya

Çin'deki madende grizu patlaması: 22 ölü

Patlama sırasında madende 28 kişinin bulunduğu, 6 işçinin sağ olarak kurtulduğu aktarıldı

04 Haziran 2014 11:30

Dünyada en çok maden kazasının yaşandığı ülkelerden biri olan Çin'den bir kaza haberi daha geldi.    

Çin'in iç kesimindeki Çongçing kentinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Yenşıtay kömür madeninde dün yerel saatle 17.40 sularında meydana gelen patlama sonucu mahsur kalan 22 işçi yaşamını yitirdi.

Patlama sırasında madende 28 kişinin bulunduğu, 6 işçinin sağ olarak kurtulduğu aktarıldı. Hayatını kaybeden 22 işçinin cesetlerine ulaşıldığı açıklandı.

Dünyada en çok maden kazasının yaşandığı ülkelerden Çin'de, yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle birçok ölümlü maden kazası yaşanıyor.

Çin son olarak 2015'e kadar 2 bin küçük ölçekli kömür madenini iş güvenliğini artırmak için kapatacağını açıklamıştı.

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