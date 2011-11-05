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Dünya

Çin'deki maden kazasında 53 işçi kurtarıldı PEKİN (A.A)

05 Kasım 2011 12:43

-Çin'deki maden kazasında 53 işçi kurtarıldı  PEKİN (A.A) - 05.11.2011 - Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan bir kömür madeninde önceki gün meydana gelen kaya patlamasından sonra ocakta 40 saat kadar mahsur kalan 57 işçiden 53'ü kurtarıldı. Sanmenşia şehrindeki Çiençiu kömür madenindeki patlama sırasında ocakta 75 işçi bulunuyordu. İşçilerden 14'ü kaçmayı başardı. Kurtarma ekipleri aynı gün 4 cesede ulaştı. Mahsur kalan işçilerden sonuncusu bu sabah yerel saatle 11.46'da (TSİ 05.46) kurtarılırken, 4 işçinin daha cesedi bulundu. Ocaktaki patlamadan kısa bir süre önce eyalette 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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