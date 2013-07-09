Çin'de bedava kömür uygulaması yaşam süresini kısalttı

Çin'in kuzeyinde yaşayanlara geçmişte ısınma için bedava kömür dağıtılmasının bölge sakinlerinin ortalama yaşam süresini 5,5 yıl kısalttığı açıklandı.

Çinli, Amerikalı ve İsrailli araştırmacıların çalışmasına göre, 500 milyon kişinin yaşadığı Huai Nehri'nin kuzeyinde kalan bölgelerdeki hava kirliliği güneyden yüzde 55 daha fazla.

BBC Türkçe'nin haberinde, 1950'den 1980'e dek verilen bedava kömür nedeniyle bölgedeki kalp ve akciğer hastalıkları oranının da daha yüksek olduğu belirtildi.

Araştırmada, kuzey ve güneydeki 90 kentte 1980 ve 2000 yılları arasındaki dönemde hava kirliliği ve ölümler incelendi.

Uzmanlar özellikle, is ve dumandan kaynaklanan toplam parçacık kirliliğini araştırdı.

'Sonuç felaket oldu'

Daha sonra da, 1981 ve 2000 yılları arasındaki ölümlere bakıldı ve geçmişte bedava kömür dağıtılan bölgelerde ortalama yaşam süresinin kısaldığı sonucuna varıldı.

Bir bilim dergisinde yayımlanan araştırma raporunda, 'Kalp ve solunum hastalıklarından ölümlerin artışı sonucu kuzeydeki ortalama yaşam süresi 5,5 yıl azaldı. Huai Nehri politikasının ısınma sağlamak gibi övgüye değer bir amacı vardı ama sağlık açısından sonuçları felaket oldu' denildi.

Uzmanlar, araştırma sonuçlarının Brezilya ve Hindistan gibi kalkınmakta olan diğer ülkelere, ekonomik büyüme ve kamu sağlığını korumak arasında daha iyi bir denge bulmakta yardımcı olabileceğini söylüyor.

BBC Pekin Muhabiri Martin Patience bu araştırmayla, hava kirliliğiyle mücadele için daha çok şey yapmaları için Çinli yetkililer üzerindeki baskının artacağını söylüyor.

Geçtiğimiz aylarda ülkedeki hava kirliliği seviyesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün zararlı kabul ettiği sınırların ötesine geçmesi üzerine Çin hükümeti halkın tepkisiyle karşılaşmıştı.