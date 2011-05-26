-ÇİN'DE BOMBA YÜKLÜ 3 ARAÇ PATLADI PEKİN (A.A) - 26.05.2011 - Çin'in güneyindeki Ciangşi eyaletinde üç kamu binası önünde arka arkaya, bazıları bomba yüklü araçların yol açtığı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ölen ya da yaralananların sayısı konusunda henüz bilgi verilmedi. Ciangşi vilayetinin bir yetkilisinin açıklamasına göre, Fuzhou kentinde savcılık binası önünde bomba yüklü bir aracın infilak etmesinden 10 dakika sonra bir hükümet binası önünde patlama oldu, bundan 15 dakika sonra ise bir başka kamu binası önünde patlama meydana geldi. Patlamalarla ilgili henüz başka bilgi alınamadı.