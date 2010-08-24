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Dünya

ÇİN'DE YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ PEKİN (A.A)

24 Ağustos 2010 21:53

-ÇİN'DE YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ PEKİN (A.A) - 24.08.2010 - Çin'in kuzeydoğusunda, içinde 96 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağının düştüğü bildirildi. Düşen yolcu uçağında kurtulan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Yeni Çin ajansının haberinde, Heilonjiang vilayetine bağlı Yichun şehrinde düşen ve içinde 96 kişinin bulunduğu uçakta ölen ve yaralanan olup olmadığıyla ilgili henüz bilgi alınamadığı kaydedildi. Uçağın Henan Havayollarına ait olduğu ifade edildi. Kurtarma ekiplerinin Heilongjiang vilayetindeki kaza yerine sevkedildiği duyuruldu.

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