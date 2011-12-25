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Dünya

Çin'de yine okul servisi kazası: 7 ölü PEKİN (A.A)

25 Aralık 2011 16:15

-Çin'de yine okul servisi kazası: 7 ölü PEKİN (A.A) - 25.12.2011 - Çin'in güneybatısında bir okul servisinin yoldan çıkması sonucu 7 kişi öldü. Şinhua ajansının haberine göre, Yunnan eyaletinde meydana gelen kazada, içinde 14 yolcu bulunan 8 kişilik minibüsün yoldan çıkarak 60 metre derinliğindeki çukura yuvarlanması sonucu 5'i öğrenci, 7 kişi öldü. Minibüsteki yolculardan 12'sinin öğrenci olduğu belirtilirken, yaşları konusunda bilgi verilmedi. Yapılan ilk soruşturmanın, kazanın, şoförün hatasından kaynaklandığını gösterdiği belirtildi. Çin'de yine ay başında doğudaki Jiangsu eyaletinde, Kasım ayında da ülkenin başka bir bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 33 öğrenci yaşamını yitirmişti. Kazalar üzerine Başbakan Ven Ciabao, okul servis hizmetinin iyileştirilmesi sözü vermişti.

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