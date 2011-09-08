Çin'de yılda 287 bin kişi intihar ediyor

T24 - Çin'de yılda ortalama 287 bin kişinin intihar ettiği bildirildi. Uzmanlar intiharın Çin'deki ölüm nedenleri arasında beşinci sırada olduğunu açıkladı.



Çin Hastalıklarla Mücadele ve Kontrol Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre, Çin'deki ölümlerin yüzde 3,6'sı intihar yoluyla gerçekleşiyor. Çin'deki intihar vakalarının yüzde 75'i kırsal kesimde görülüyor.



Söz konusu merkezin internet sayfasında yer alan yazıda, Çin'deki intihar eğiliminin diğer ülkelerden farklı olduğu ileri sürüldü. Yazıda Çin'de intihar vakalarının kadınlar arasında erkeklerden yüzde 25 fazla olduğuna, oysa gelişmiş ülkelerde intihar eden erkek sayısının kadınların 3 misli olduğuna işaret edildi.



İntihar Çin'deki ölüm nedenleri arasında beşinci sırada, 15-34 yaş grubundaki ölüm nedenleri arasında ise ilk sırada yer alıyor. Çin'de her yıl 2 milyon kişi intihara teşebbüs ediyor. Bu sayı 50 yıl öncesine göre yüzde 60 arttı.



