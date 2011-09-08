T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin'de yılda 287 bin kişi intihar ediyor

Çin'de yılda ortalama 287 bin kişinin intihar ettiği bildirildi. Uzmanlar intiharın Çin'deki ölüm nedenleri arasında beşinci sırada olduğunu açıkladı.

08 Eylül 2011 03:00

T24 - Çin'de yılda ortalama 287 bin kişinin intihar ettiği bildirildi. Uzmanlar intiharın Çin'deki ölüm nedenleri arasında beşinci sırada olduğunu açıkladı.
 

Çin Hastalıklarla Mücadele ve Kontrol Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre, Çin'deki ölümlerin yüzde 3,6'sı intihar yoluyla gerçekleşiyor. Çin'deki intihar vakalarının yüzde 75'i kırsal kesimde görülüyor.


Söz konusu merkezin internet sayfasında yer alan yazıda, Çin'deki intihar eğiliminin diğer ülkelerden farklı olduğu ileri sürüldü. Yazıda Çin'de intihar vakalarının kadınlar arasında erkeklerden yüzde 25 fazla olduğuna, oysa gelişmiş ülkelerde intihar eden erkek sayısının kadınların 3 misli olduğuna işaret edildi.


İntihar Çin'deki ölüm nedenleri arasında beşinci sırada, 15-34 yaş grubundaki ölüm nedenleri arasında ise ilk sırada yer alıyor. Çin'de her yıl 2 milyon kişi intihara teşebbüs ediyor. Bu sayı 50 yıl öncesine göre yüzde 60 arttı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24