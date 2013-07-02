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Dünya

Çin'de yeni yasa: Ebeveynlerinizi ziyaret edin

Çin'de bugün yürürlüğe giren bir yasaya göre, ebeveynlerini ziyaret etmeyen yetişkin çocuklar para veya hapis cezasına çarptırılacak

02 Temmuz 2013 10:45

 

Celia Hatton
BBCTürkçe - Pekin

 

Çin'de bugün yürürlüğe giren bir yasaya göre, ebeveynlerini ziyaret etmeyen yetişkin çocuklar para veya hapis cezasına çarptırılacak.

Ülkedeki yeni "Yaşlı Hakları Yasası", gittikçe daha büyük bir problem olmaya başlayan yalnız yaşlılar konusunu, çocuklara ziyaret zorunluluğu getirerek çözmeye çalışıyor.

Yasa yetişkin evlatların, ebeveynlerinin "duygusal ihtiyaçlarını" dikkate almaları ve onları "asla ihmal etmemeleri veya hor görmemeleri gerektiğini" söylüyor.

Yeni yasa Çin'deki on binlerce internet kullanıcısı tarafından mizah konusu haline getirildi.

Öte yandan ülkede herkes bu yasanın nasıl uygulanacağını sorguluyor. Çünkü yasa çocukların ebeveynlerini hangi sıklıkta ziyaret etmesi gerektiği konusunda detaylı bir plan önermiyor.

Yasada, "Ebeveynlerinden uzak yaşayanlar, onları ziyarete daha sık gitmelidir" deniyor.

Ancak bu, yasanın yaptırım gücünden tamamen yoksun olduğu anlamına gelmiyor.

Pekin'deki King & Capital Hukuk Bürosu'ndan avukat Zhang Yan Feng, yasanın tam bir ziyaret planı sunmak yerine, topluma "eğitici bir mesaj" verdiğini ve aynı zamanda bu konuda açılabilecek davalar için bir başlangıç noktası olduğunu söylüyor.

Zhang "Bu yasayı uygulamaya koymak zor ama imkansız değil" diyor.

Zhang'a göre "Eğer bu yasa uyarınca bir dava açılırsa muhtemelen barışçıl bir düzenlemeyle sonuçlanacaktır. Ama eğer anlaşmaya varılmazsa, teknik açıdan söylemek gerekirse; mahkeme kararı birini, bir ay içerisinde ebeveynlerini birkaç kez ziyaret etmeye zorlayabilir."


İhmal edilenler


Ancak Çin'de yaşayanların çok çoğu, ebeveynlerini daha sık ziyaret etmedikleri takdirde hapse gireceklerini düşünmüyor.

Çin'de Twitter benzeri bir sosyal paylaşım ağı olan Weibo'da birisi şunu söylüyor: "Kim evini daha sık ziyaret etmek istemez ki? 'Sık' derken ne kast ediliyor? Bu süreci kim denetleyecek?"

Bir başka gönderimde ise şöyle deniyor: "Anne babalarımızı ziyaret etmemiz için bize kimsenin para ödememesi normal ama bize bunu yapabilmemiz için gerekli boş vakti verebilecek kimse var mı?"

Çin'de yaşlanan nüfusun getirdiği sorunlar giderek artıyor.

Çin hükümeti tarafından yayınlanan resmi istatistiklere göre, 2010 yılında 60 yaş ve üstünde olanların sayısı 178 milyondu. 2030'a kadar bu sayının iki katına çıkması bekleniyor.

Ülkede nüfus yaşlandıkça Çin medyasında "ihmal edilen yaşlı insanlar" haberleri de artıyor.

Çin'de 91 yaşındaki bir kadının, gelininden pirinç püresi istemesi üzerine dövülüp, evden atılması olayı şok etkisi yaratmıştı.

Ancak bu tür haberler pek çok kişiyi yeni Yaşlı Hakları Yasası'nı savunmaya teşvik etmiş görünmüyor.

Bir Weibo kullanıcısı "Aile bağları daha çok doğal duygulara dayalı olmalı" diyor.


BBCTürkçe

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