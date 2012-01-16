-Çin'de yeni dinozor türü keşfedildi ŞANGHAY (A.A) - 16.01.2012 - Çin ve Japon bilimadamları, Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde yeni dinozor türü keşfedildiğini duyurdu. Ulusal basındaki haberlerde, yeni keşfedilen türün Ornithischian türünde olan ve kuş kalçalı dinozorlar olarak da adlandırılan bir dinozor türünün iskeletlerinin incelenmesi sonucu ortaya çıktığı kaydedildi. Bilimadamlarının üç yıl boyunca iyi bir şekilde muhafaza edilmiş iskeletleri incelemesinin ardından bir hükme vardığı belirtilirken, yeni bulunan türe "Yueosaurus Tiantaiensis" adı verildiği, Çince olarak da "Tientay Yüe Dinozoru" dendiği kaydedildi. Yeni türün bugünlerde Tientay olarak adlandırılan kasabada bulunması ve eski dönemlerde 2 bin 500 yıl evvel Yüe devletinin o bölgede yaşaması nedeniyle bu ismin verildiği belirtildi. Keşfedilen yeni türle ilgili çalışmanın bir İngiliz dergisi olan Mesozoik Araştırmalar dergisinde basıldığı ifade edildi. Ornithischian türündeki Ornitopod ailesinden olan dinozorun Asya'da nadir görülen bir tür olduğu, bu türün otçul, hızlı koşabilen iki ayaklı küçük dinozorlar olduğu kaydedildi. Bu türler yoğun bir şekilde Kuzey Amerika'da görülüyor ve Asya'da nadir olarak bulunduğu belirtiliyor. Çin'de bulunan yeni türün ise gagalı, otçul ve 1,5 metre boyunda olduğu, eyalette bulunan en küçük dinozor türü olarak kayda geçtiği ifade edildi. Cıciang eyaleti Çin'de dinozor ve dinozor yumurtası fosilleri açısından zengin bir bölge olarak biliniyor. Bu yeni türün keşfinden evvel yine aynı bölgede 3 otçul ve bir etçil tür keşfedilmişti.