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Dünya

Çin'de yaşlı nüfus 241 milyona ulaştı

Çin'de 2017 sonu itibarıyla 60 yaş ve üstü nüfusun 241 milyona ulaştığı bildirildi

27 Şubat 2018 18:14

Çin’de 2017 sonu itibarıyla 60 yaş ve üstü nüfusun 241 milyona ulaştığı bildirildi.

Şinhua ajansı, Ulusal Yaşlılık Çalışma Komisyonuna dayandırdığı haberinde, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’de, geçen yıl sonu itibarıyla yaşlı nüfusun, toplam nüfusun yüzde 17,3’üne ulaştığını belirtti.

Ulusal Yaşlılık Çalışma Komisyonu Müdür Yardımcısı Vu Yüşao, Çin’in yaşlanan toplum kategorisine ilk kez 1999’da dahil olduğunu hatırlattı.

Ülkede yaşlı nüfusun 241 milyona ulaştığına dikkati çeken Vu, bu sayının 2050’de 487 milyona yükselerek toplumun yüzde 34,9’unu oluşturmasını beklediklerini ifade etti.

Yaklaşık 1,37 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’de hızla artan nüfusu kontrol altına almak için 1970'li yıllarda tek çocuk politikası kademeli olarak yürürlüğe girmiş ve kentlerde yaşayan ailelere tek çocuk sınırlaması getirilmişti.

Pekin yönetimi, tek çocuk politikası nedeniyle yaşlanan nüfusun ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak için de 1 Ocak 2016’da kentlerde ve kırsal kesimde yaşayanlara iki çocuk sahibi olabilme hakkı tanınmıştı.

Hükümetin iki çocuğa izin vermesinin ardından 2016’da ülke genelinde 17 milyon 860 bin bebek dünyaya gelmiş, 2000 yılından bu yana yıllık doğan çocuk sayısında en yüksek rakama ulaşılmıştı. Ancak politika değişikliğine rağmen geçen yıl dünyaya gelen çocuk sayısı 2016’ya göre yüzde 4 azalmış, 17 milyon 260 olarak gerçekleşmişti.

Çin’de finansal durum, kariyer ve hayat pahalılığı gibi nedenlerin doğum oranlarında düşüşe neden olduğu, bunun da toplumun yaşlanma hızını artırdığı belirtiliyor. 

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