Çin'de üst düzey yetkili yolsuzluğu kabul etti

Çin’in eski Hıbey Eyalet Komitesi Genel Sekreteri Cou Bınşun, 5 milyon 800 bin dolar tutarında yolsuzluk ve rüşvet suçlarına karıştığı suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre ,ülkenin güneydoğusunda bulunan Fujian eyaletinin Şiamın kentindeki Orta Halk Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında eski üst düzey yetkili, şahsına yöneltilen suçlamaları kabul etti.

Cou'nun, 2003-2015 yıllarında görevde bulunduğu sırada, rüşvet ve görevini kötüye kullanma yoluyla kendisine 40 milyon 20 bin yüen (yaklaşık 5 milyon 800 bin dolar) tutarında yasa dışı kazanç sağladığı iddia edildi.

Ülkede yolsuzluk ve rüşvet suçu işleyen yetkililere, ömür boyu hapis ya da ertelemeli idam cezası verilebiliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012 yılında Çin Komünist Partisi (ÇKP) liderliğini devralmasının ardından yolsuzluğa karşı mücadele edeceğini açıklamış, yolsuzluğu "partinin hayatta kalmasına karşı bir tehdit" sözleriyle nitelendirmişti.

ÇKP Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu ve bölgesel birimleri, 2012'den bu yana ülke genelinde 75 milyondan fazla ÇKP üyesini soruşturdu.