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Dünya

Çin'de trafik işkenceye döndü

Çin'de bir otobanda binlerce aracın oluşturduğu trafik kuyruğu, 10'uncu gününde 100 kilometreye ulaştı.

24 Ağustos 2010 03:00

T24- Çin'de bir otobanda binlerce aracın oluşturduğu trafik kuyruğu, 10'uncu gününde 100 kilometreye ulaştı. Trafikte sıkışan araçlar günde sadece bir kilometre ilerleyebiliyor.
 

Başkent Pekin ile Zhangjiakou şehri arasındaki otoyoldaki trafik sıkışıklığı 14 Ağustos'ta Pekin'e ağır kargo taşıyan tırların yola çıkması nedeniyle başladı. Bundan beş gün sonra başlayan yol çalışmaları ise trafiği daha da çekilmez hale getirdi.


Yetkililer, kuyruktaki araçların günde yaklaşık 1 kilometre yol alabildiğini belirtirken, yol çalışmalarının 17 Eylül'e kadar devam edeceğini belirtti.  


Trafiğe saplanıp kalan Çinlilerin zaman geçirmek için uyuduğu, etrafta dolaştığı ve iskambil veya satranç oynadığı ifade edildi.


Uzun araç kuyruğu bölgede küçük bir ekonomi de yarattı. Bölgedeki köylüler, fahiş fiyatlardan yiyecek ve içecek satmaya başladı.


Pekin-Zhangjiakou otoyolunun özellikle bölgede geniş kömür havzaları bulunmasının ardından sık sık tıkandığı belirtiliyor. Ancak buna rağmen 10 gündür devam eden rekor seviyedeki trafik sıkışıklığının bu bölge için bile sıra dışı olduğu ifade ediliyor.

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