-ÇİN'DE TEK ÇOCUKTAN FAZLASINA CEZA ŞANGHAY (A.A) - 02.11.2010 - Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de nüfus sayımı başladı. Ülkede tek çocuk politikasına uymayan ve kayıtsız olarak çocuk sahibi olan aileler tespit edilerek, ceza verilecek. Çin, nüfus sayımı çerçevesinde büyük şehirlere yapılan göçü de ilk kez belirlemiş olacak. Ülkede altıncısı yapılan nüfus sayımı çerçevesinde ülkede bulunan yabancılar, Hong Kong, Makau ve Tayvan ana karayla birlikte sayılacak. Sayımda altı milyon kişi her evi tek tek ziyaret ederek, doğru sayıya ulaşmaya çalışacak. Çin'de 2000 yılının verilerine göre, resmi olarak 1 milyar 295 milyon kişi yaşıyor. Ancak ülkede önce yapılan seçimlerde ülkenin diğer eyaletlerinden büyük şehirlere en az altı aylığına çalışmaya gelen işçilerin sayılmaması, yasa dışı iç göçler ve kayıtsız yaşayanlar nedeniyle çok sağlıklı bir neticeye ulaşılamamıştı. Çin, bu nedenle ilk kez vatandaşlarının nerede oturduğuna ve nereye kayıtlı olduğuna bakmaksızın 1 Kasımdan itibaren nerede olduğunu dikkate alarak, herkesi sayacak. Yetkililer, bu sayede ülke genelinde özellikle büyük şehirlerdeki demografik yapıyı tahminlerden rakamlara dökecek. Çin'de genelinde yıllardır özellikle ticaretin yoğun olduğu bölgelerdeki nüfus, sadece o bölgelere kayıtlı insanlara göre belirlendiği için kesin bir sonuç elde edilemiyordu. Yapılan son sayımla, özellikle Çin'in iç ve batı kesimlerinden büyük göçlerin yaşandığı doğu kesimindeki nüfus ortaya konulacak. Görevlilerin, kapı kapı dolaşarak insanların iş, eğitim, sosyal sigorta, cinsiyet, konut ve gelir durumlarının da sorulacağı sayım sonucunda, kayıtlı olmadan farklı bölgelerde çalışan kaçak işçilerde izlenebilecek. Yetkililer, bu sayede ülkede tek çocuk politikasına uymayan ve kayıtsız olarak çocuk sahibi olan ailelerin de tespit edileceğini ve bu ailelere ceza verileceğini belirtti. Çin'de son on yıldır nüfusun ne kadar büyüdüğüne dair kesin bir veri bulunmuyor. Uzmanlar, ülke nüfusunun her yıl yüzde bir büyüme gösterse bile on yıl içerisinde 130 milyona ulaşarak son on yılda neredeyse ABD nüfusunun yarısı kadar büyüme gösterdiğini düşünüyor. Yetkililer, nisan ayı sonunda ülke genelindeki rakamların açıklanacağını söyledi.