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Dünya

Çin’de ‘tek çocuk’ politikası tarih oldu

Ülkede ikinci çocuğu olan ailelere ağır cezalar veriliyordu

02 Ocak 2016 13:50

İktidardaki Komünist Parti geçtiğimiz Ekim ayında 'tek çocuk' politikasının değiştirilip 'iki çocuk' yapılacağını duyurmuştu. Bu değişikliğin 1 Ocak itibariyle uygulanacağı bildirildi.

Habertürk’ün haberine göre Çin hükümeti aile planlaması ve nüfusun hızlı artışının önüne geçmek için 1970'li yıllarda tek çocuk uygulamasına geçmişti ve ikinci çocuğu olan ailelere ağır cezalar veriliyordu. İstatistik uzmanları bu uygulama ile 400 milyon doğumun önüne geçildiğini söyledi.

Çin'i 40 yılı aşkın bu politikayı değiştirmeye zorlayan iki ana sebep ise nüfustaki cinsiyet dengesizliği ve işgücünün azalması. Çünkü nüfus hızla yaşlanıyor. Uzmanlar bu kararın verilmesinde geç kalındığının altını çiziyor ve bu sebeple 2050 yıllarına doğru Hindistan'ın Çin'in tahtını sallayacağı tahmin ediliyor.

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