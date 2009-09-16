Çin'de tek ayaklı yılan!

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberinde, ülkenin güneybatısındaki Suining’de yaşayan 66 yaşındaki Duan Çiongziu’nun, tek ayaklı yılanı geceyarısı yatak odasında duvara tırmanırken bulduğu belirtildi.

"Geceyarısı garip bir tırmalama sesiyle uyandım. Işığı yaktım ve bu canavarı duvara pençesiyle tırmanırken gördüm" diyen Duan, ayakkabısıyla vurarak öldürdüğü yılanı alkol dolu bir şişede sakladığını kaydetti.

Yılanın, şu anda Nançhang’daki bir üniversitede bilim insanlarınca incelendiği belirtilirken, yılan uzmanı Long Şuai, yılanın tek ayağı için, "Bu gerçekten şoke edici, ancak otopsi yapana kadar nedenini bilemeyeceğiz" dedi.