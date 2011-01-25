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Dünya

ÇİN'DE TAŞ DEVRİNE AİT BİNA BULUNDU ŞANGHAY (A.A)

25 Ocak 2011 12:25

-ÇİN'DE TAŞ DEVRİNE AİT BİNA BULUNDU ŞANGHAY (A.A) - 25.01.2011 - Çin'in kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletinde tarih öncesi döneme ait olduğu düşünülen bir "belediye binasının" bulunduğu bildirildi. Şinhua Ajansının haberine göre, arkeologların yaptığı çalışma neticesinde eyaletin Bayşüi kentindeki Şiahı bölgesinde keşfedilen yapının beşgen olduğu ve M.Ö. 5 bin ile 3 bin yılları arasındaki Yeni Taş Devri dönemi Yangşao kültürüne dayandığını kaydedildi. Şaanşi Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsünden Cang Pıngçıng, yapının 364 metrekarelik bir alanı kapladığını ve bir kerede yüzlerce insanı alabilecek kapasiteye sahip olduğunu kaydetti. Cang, söz konusu yapının duvarlarının dört büyük ahşap sütun ve kolonlarla dikildiğini belirtti. Çok katmanlı duvarları, kalsit sıvalı tabanı ve merkezindeki 1,8 metre çapındaki şöminenin binayı çok özel kıldığını vurgulayarak, bölgede buldukları izlere göre binanın terk edilmek yerine, dikkatli bir şekilde yerinden çıkarıldığına ait bulgular olduğunu kaydetti. Araştırmacılar halen binanın tam amacı üzerinde çalışıyor. Tarih öncesi kültürlerden biri olan Yangşao kültürü, Sarı Nehir civarında yaşamış cilalı taş devrine ait bir kültür olarak biliniyor.

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