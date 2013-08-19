Çin'de tarihi dava Perşembe günü başlıyor

Çin’de, rüşvet, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanmakla suçlanan Komünist Partisi eski liderlerinden Bo Şilai Perşembe günü hâkim karşısına çıkacak.

Komünist Partisi’nin Chonqqing başkanlığını yürüten Bo, bir İngiliz işadamının öldürülmesiyle patlak veren skandalın ardından partisinden ihraç edilmişti.

Bo Şilai’nin eşi Gu Kailai, Neil Heywood’u öldürdüğü suçlamasıyla geçen Ağustos ayında demir parmaklıklar ardına kondu.

Bo’nun adının karıştığı yolsuzluk skandalları Çin siyasetinin en büyük skandallarından biri olarak görülüyor.

Eski Komünist Partisi liderlerinden Bo, görevini kötüye kullanıp rüşvet almakla ve kamu bütçesinden zimmetine para geçirmekle suçlanıyor.

Çin resmi haber ajansı Şinhua, Bo’nun yargılanma sürecinin Perşembe günü Şandong bölgesindeki Cinan kentinde bulunan Halk Mahkemesi’nde başlayacağını duyurdu.

Muhabirler, üst düzey kişilerin genellike ‘kayrılmamaları’ için evlerinden uzak bölgelerde yargılandıklarını aktarıyor.

Şinhua haber ajansı, Komünist Parti’nin ekonomiden sorumlu eski liderlerinden Liu Tienan’ın da rüşvet aldığı iddiaları üzerine soruşturulduğunu belirtti.

Bo’nun düşüşü, 2012 yılının Şubat ayında, Chongqing bölgesinin eski Emniyet Müdürü Wang Lijun’un Chengdu’daki ABD konsolosluğuna kaçmasıyla başladı.

Wang, öldürülen İngiliz işadamı Neil Heywood’un cinayetine ilişkin soruşturmaların başlamasına ön ayak olmuş ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cinayetten su çlanan Bo’nun eşi Gu Kailai e ölüm cezasına çarptırılmıştı ancak cezanın infazı ertelendi.

Komünist Parti eski liderlerinden Bo, siyasi konumunu kullanarak cinayeti örtbas etmekle suçlanıyor.

BBCTürkçe