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Dünya

Çin'de şiddetli yağışlar heyelana neden oldu; 10 kişi öldü, 13 kişi kayıp

Yağışlar 20 bin hektar ekili arazinin zarar görmesine de neden oldu

16 Haziran 2016 15:25

Çin'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanlarda 10 kişinin öldüğü ve 13 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Hürriyet'in China Daily gazetesinide dayandırdığı habere göre; ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi, Hunan, Guicou ve Guangdong eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymalarına yol açtı. 

Yaklaşık 20 bin hektar ekili arazinin zarar görmesine, bin 400 evin yıkılmasına ve 700 evde hasara neden olan şiddetli yağışların, 277 milyon yüen ( yaklaşık 42 milyon dolar) doğrudan ekonomik kayba yol açtığı açıklandı.

En az 30 bin kişinin durumdan olumsuz etkilendiğinin belirtildiği olayın gerçekleştiği bölgede kayıplar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

 

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