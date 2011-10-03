-Çin'de seller 4 can aldı ŞANGHAY (A.A) - 03.10.2011 - Çin'de Nesat tayfununun tetiklediği şiddetli yağmurlar ve buna bağlı olarak meydana gelen sellerde 4 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesinde 8 kent ve 37 kasabada 2,48 milyon kişi tayfundan etkilenirken, 140 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Bölgede 2700 ev yıkıldı ve 7800 ev zarar gördü, 311 bin hektar ekili arazi sular altında kaldı. Tayfun ve sellerin bölgeye ekonomik kaybının 1,6 milyar yüen (yaklaşık 468,1 milyon TL) olduğu bildirildi. Ayrıca ülkenin güneyindeki Haynan adasında 500 bin kişinin tayfundan etkilendiği kaydedilirken, bölgede Nesat tayfununun ardından gelen Nalgae tayfunu nedeniyle şiddetli yağışların devam edeceği belirtildi.