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Dünya

ÇİN'DE SELİN BİLANÇOSU: 3222 ÖLÜ, 1003 KAYIP ŞANGHAY (A.A)

08 Aralık 2010 10:51

-ÇİN'DE SELİN BİLANÇOSU: 3222 ÖLÜ, 1003 KAYIP ŞANGHAY (A.A) - 08.12.2010 - Çin'de şiddetli yağmurlar ve tayfunlar nedeniyle bu yıl meydana gelen sel felaketlerinde 3 bin 222 kişi öldü, 1003 kişi kayboldu. Çin Su Kaynakları Bakanı Çın Ley, 1998'den bu yana en kötü sel felaketlerinin bu yıl meydana geldiğini ve bu sellerin beklenenden daha fazla can ve mal kaybına neden olduğunu açıkladı. Çın, sellerde 270 şehrin sular altında kaldığını, birçok nehrin taştığını ve binlerce barajın taşma tehlikesi atlattığını söyledi. Açıklanan verilere göre Çin'de bu yıl sellerde 2 milyon 270 bin ev kullanılamaz hale gelirken, 17,87 milyon hektar tarım arazisi de büyük zarar gördü. Çin'in sellerden ötürü doğrudan ekonomik kaybının da 374,5 milyar yüen (yaklaşık 83 milyar 551 milyon TL) olduğu açıklandı.

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