Çin'de sel felaketinin bilançosu 742 ölü

T24- Çin Ulusal Sel ve Kuraklıkla Mücadele Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 120 milyon kişinin yaşamını olumsuz etkileyen sellerde 742 kişi öldü, 367 kişi de kayboldu.



Sellerin yol açtığı doğrudan ekonomik zarar da 152 milyar 400 milyon yüene (22,5 milyar ABD doları) ulaştı.



Öte yandan, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde, su basan kömür ocağında mahsur kalan 13 işçinin öldüğü açıklandı.



Pazar günü Ciuçien şehrindeki madeni su basmış, 16 işçiden 3'ü kurtulmayı başarmıştı.