Çin'de şarkı söyleyen kadınlar pandayı bunalıma soktu

Çin’de bir Panda, hayvanat bahçesindeki kafesinin önünde hergün dans eden ve şarkı söyleyen yaşlı kadınlar yüzünden bunalıma girdi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, hayvanat bahçesinde günün erken saatlerinde yaşlı kadınlar tarafından dans seansı gerçekleştiriliyor. Yaşlı kadınların sağlıklı yaşam adına yaptıkları bu seansların hayvanat bahçesinin sakinlerini olumsuz etkilediği öne sürüldü.

“Müziğin ve dansın başlamasıyla Panda, sterse giriyor” diyen bakıcısı, Pandaların müziğe karşı hassas hayvanlar olduklarına dikkat çekti.

“Kadınlar çok gürültülü ve çok kötü şarkı söylüyorlar” diyen hayvanat bahçesi müdürü Shen Zhijun, yaşlı kadınları daha sessiz olmaları konusunda uyardıklarını ama başarılı olamadıklarını söyledi.