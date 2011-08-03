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Ekonomi

ÇİN'DE SAHTE İKEA MAĞAZASI ANKARA (A.A)

03 Ağustos 2011 17:08

-ÇİN'DE SAHTE İKEA MAĞAZASI ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - Çin'de sahte Apple mağazasının bulunduğu kentte şimdi de sahte İKEA mağazası ortaya çıkarıldı. Ülkenin güneybatısındaki Kunming'de bulunan, İngilizce ismi "11Furniture" olan 4 katlı, 10 bin metrekarelik mağazanın İsveç orjinaline tıpa tıp benzediği belirtildi. Mağazanın, İKEA'nın sarı-lacivert rengini kullandığı, model odaları, mini kurşun kalemleri, sallanan sandalyeleri, işaretler sistemi, minimalist ahşap masalı kafeterya stilindeki lokantası ve diğer pek çok unsuruyla İKEA'nın tıpa tıp taklidi olduğu belirlendi. Mağazanın orjinalinden tek farkı, lokantada İsveç köfte ve somonu yerine Çin yemekleri servis ediliyor olması. Mağazanın Çince ismi "Şi Yi Cia Cu"nun da İKEA'nın Çince telaffuzu "Yi Cia Cia Cu"yu andırdığı belirtiliyor.

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