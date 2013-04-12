Çin'de sahte ceneze

Çin'in Hubei kentinde kendisine sahte cenaze töreni düzenleyen Zeng Jia, bir saat boyunca hareketsiz bir şekilde tabutun içine yattı.

Haber7.com'un haberine göre, cenaze töreninin gerçekçi olabilmesi için profesyonel makyaj ekibiyle çalışıldı. Jia, "Biri öldüğü zaman değerini anlıyoruz ve o hayattayken minnettar olamıyoruz. İnsanlar benim hakkımda ne düşünür diye merak ettim ve kendi cenaze törenimi düzenledim. Kendi ölümümü deneyimlemek hayatın önemini gösterdi. Tabuttan çıktıktan sonra kendimi daha canlı hissediyorum" dedi.