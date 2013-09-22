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Dünya

Çin'de rüşvete müebbet hapis cezası

Çin eski Ticaret Bakanı Bo Şilay’a rüşvet aldığı gerekçesiyle müebbet hapis cezası verildi

22 Eylül 2013 12:31

Çin'de “asrın davası” olarak nitelendirilen davada, eski Ticaret Bakanı Bo Şilay’a rüşvet aldığı gerekçesiyle müebbet hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, Bo Şilay'ın "Yolsuzluk, rüşvet ve görevini kötüye kullanma" suçlarını işlediğine hükmetti.

Mahkeme, suçları sabit görülen Bo'yu ömür boyu hapis ve siyasi haklarından ömür boyu mahrumiyet cezasına çarptırdı.

"Asrın davası" olarak nitelendirilen dava sonucunda Bo'nun, 20,44 milyon yüen (yaklaşık 3,3 milyon dolar) rüşvet kabul ettiği açıklandı.

Ayrıca Bo'nun uçak bilet ücretlerini de rüşvet olarak kabul ettiği ifade edildi.

Ülkenin bir dönem en önemli siyasetçilerinden biri olarak gösterilen 64 yaşındaki Bo hakkında rüşvet, yolsuzluk ve gücünü kötüye kullanma suçlarından dava açılmış ve geçen ay Cinan Orta Halk Mahkemesi’nde yargı süreci başlamıştı.

Bo'nun, Çin'in Dalien ve Çongçing kentlerinde Çin Komünist Partisi (ÇKP) liderliğini yürüttüğü sırada eşi ve oğlu aracılığıyla iş adamları ile işbirliği yaptığı ve kanundışı menfaat sağladığı öne sürülüyor.

Çin'de geçen yıl ÇKP kongresi öncesi gündeme gelen Bo ve ailesinin yaptıkları, ülkenin son dönem siyasi tarihindeki en büyük skandal olarak nitelendiriliyor.

Bo'nun yargılanmasına giden süreç ilk kez İngiliz işadamı Neil Heywood'un Çongçing'de bir otel odasında ölü bulunmasıyla gündeme gelmişti.

Daha sonra Bo'nun eşi Gu Kaylay, aralarındaki iş anlaşmazlıkları yüzünden Heywood'u zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etmiş ve ertelenmiş idam cezası almıştı.

 

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