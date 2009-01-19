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Dünya

Çin'de rekor kopya girişimi

Çin'de, her yıl yapılan devlet memuriyeti sınavının geçen yılki ayağında, kopya çekme girişiminde en yüksek orana ulaşıldı

19 Ocak 2009 02:00

Çin'de, her yıl yapılan devlet memuriyetine giriş sınavında, geçen yıl 1000 kadar kişinin kopya çekme girişiminde bulunduğu, bu rakamın son yılların en yüksek oranı olduğunu belirtildi.

Yeni Çin haber ajansı Xinhua, memuriyete giriş sınavlarında kopyacıların, kulaklarına cevapların fısıldanması için mikro alıcılar yerleştirmeye varan yüksek teknolojik gelişmelerden yararlandığını aktardı.

Haberde, 30 Kasım'da yapılan sınavda 300 adayın kopyadan yakalandığı, 700'ünün kağıtlarının da "fazla benzerlik" gösterdiği belirtildi. Kopyacıların çoğunlukla başkent Pekin ile kuzeydoğudaki Liaoning kentinden olduğu aktarıldı.

Kopyacıların sınavdan atıldığı ve 5 yıl boyunca gerek federal, gerekse yerel yönetimler için hiçbir memuriyet sınavına giremeyecekleri belirtildi.

Çin'de her yıl yapılan devlet memurluğu sınavında, 13 bin 500 kişilik yer için ortalama 775 bin kişi yarışıyor.

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