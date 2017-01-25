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Yaşam

Çin'de pirinç 'çalan' fareye işkence!

Çin’de, hırsızları kamuoyunda küçük düşürerek cezalandırma sık karşılaşılan bir gelenek

25 Ocak 2017 01:53

Çin’de pirinç çaldığı için  yük arabasının arkasına bacaklarından gerilerek bağlanan farenin fotoğrafları Weibo isimli internet sitesinde yayınlandı.

Rudaw'da yer alan habere göre, Çin’de, hırsızları kamuoyunda küçük düşürerek cezalandırma sık karşılaşılan bir gelenek. Son olarak geleneğin kurbanı karnını doyurmak için bir dükkândan pirinç alan bir fare oldu.

Çin'de 'jiu lian shan she zhang' rumuzlu kişi, fareyi, bir dükkândan pirinç alırken yakaladıklarını, bu yüzden de bu cezayı verdiklerini söyleyerek, çektiği fotoğrafları çok kullanılan Weibo isimli internet sitesinde yayınladığı görüldü. 

Yayımlanan fotoğraflar arasında, farenin boynuna asılan bir kağıtta “Yapabileceğiniz en iyi şey bu mu? Ölünceye kadar dövseniz de evinizdeki pirinci çaldığımı kabul etmem” yazarken, diğer bir fotoğrafta da yine farenin ağzından yazılmış şekilde “Bir daha yapmayacağım” ifadeli küçük pankartlar göze çarpıyor.

 

Çin’de daha önce de hırsızlık yapan iki kadının herkesin içinde saçlarının kesildiği, ördek çalan iki çocuğun da sırtlarına canlı, ağızlarına da ölü ördek koyularak dakikalarca bekletildiği daha önce de basına yayılan haberler arasında.

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