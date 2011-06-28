-ÇİN'DE PANDALAR SAYILACAK ŞANGHAY (A.A) - 28.06.2011 - Çin'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve özel olarak ülke genelinde koruma altında tutulan doğal ortamındaki dev pandalar 10 yıl aradan sonra tekrar sayılacak. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Çin Bilimler Akademisinden Zoologlar 30 farklı doğal rezervdeki pandaları sayacak. Çıngdu Dev Panda Araştırma Merkezi Başkanı Cang Cıhı, dev pandaları doğal ortamlarında ayak izlerine ve dışkı örneklerindeki DNA izlerine göre sayacaklarını kaydetti. Çin'de son olarak 10 yıl evvel yapılan dev panda sayımına göre ülkede doğal ortamlarında 1596 panda yaşıyor. Resmi verilere göre ülkede bulunan 62 doğal rezerv panda nüfusunun yüzde 71'ine ev sahipliği yapıyor. Yetkililer, Çin'in son yıllarda gelişen ekonomisinin kalkınmasına paralel olarak hızlı şehirleşmenin pandaların doğal ortamda hayatta kalmalarını daha da zorlaştırdığını kaydediyor. Özellikle yeni oto ve tren yollarının inşasının pandaların yaşam alanlarını böldüğünü söyleyen uzmanlar, bu bölünmenin pandaların doğal alanlarda birleşmesini engelleyebileceğini ifade ediyor.