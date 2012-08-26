Çin'de otobüs tankere çarptı: 36 ölü

Çin'in orta kesimindeki Şaanşi eyaletinin Yenan şehrinde bir yolcu otobüsünün tankere çarpması sonucu 36 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Şaanşi eyaletinin Yenan kentindeki otoyolda meydana gelen kazada, iki katlı yataklı yolcu otobüsü, yüksek oranda yanıcı metanol yüklü tankere arkadan çarptı.

Çarpma sonucu alev alan otobüste bulunan 39 yolcudan 36'sı hayatını kaybetti.

Kazada kurtulmayı başaran üç kişiden birinin durumunun ağır olduğu aktarıldı. Yetkililer, yaralıların tedavisine başlandığını belirtti.

Resmi verilere göre, Çin'de meydana gelen trafik kazalarında her yıl ortalama 70 bin kişi hayatını kaybediyor, 300 bin kişi yaralanıyor.