Çin'de ölü sayısı 617'ye yükseldi

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Türk Kızılayı'ndan Çin'e öncü ekip

Partinin Örgütlenme Komitesi tarafından yapılan duyuruda, yerel parti komitelerinin, yöneticileri ve üyeleri kurtarma çalışmalarına katılmaya seferber etmesi istendi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için elden gelen tüm çabanın harcanması da istenen duyuruda, parti yöneticilerinin en ön safta kurtarma çalışmalarını yönetmesi gerektiği ifade edildi.Örgütlenme Komitesi, belli sayıda üyenin felaketin yaralarının sarılması ve depremden etkilenenlere yardım edilmesi faaliyetlerine katılmasını da kararlaştırdı.Deniz seviyesinden 4 bin metre yükseklikteki bölgede meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde son belirlemelere göre 617 kişi öldü ve 9110 kişi yaralandı. 313 kişi ise halen kayıp.Şinhua haber ajansının bildirdiğine göre, depremden sonra en şiddetlisi 6,3 büyüklüğünde olmak üzere 750 kadar artçı sarsıntı tespit edildi.Türk Kızılayı, Çin'in kuzeybatısında meydana gelen depremin ardından bölgeye öncü ekip gönderdi.Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, olaydan sonra Türk Kızılayının Afet Operasyon Merkezinde bir kriz masası oluşturduğu ifade edildi.Depremin hemen ardından Çin Kızılhaçı ile iletişime geçen Türk Kızılayının, Türk halkının ''geçmiş olsun'' dileklerini ilettiği ve yardımın bölgeye ulaştırılabilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladığının Çinli yetkililere bildirildiği vurgulandı.Çin'den gelebilecek yardım talebine hızla cevap verebilmek için acil yardım malzemelerinin yüklü olduğu bir kargo uçağı ile bir afet müdahale ekibinin hazır hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, bölgede ihtiyaç tespiti yapmak üzere iki müdahale uzmanından oluşan öncü ekibin deprem bölgesine doğru yola çıktığı belirtildi.Açıklamada, öncü ekibin deprem bölgesinde ihtiyaç tespit çalışmalarını tamamlamasının ardından ihtiyaç malzemelerinin öncelikle yerelden satın alınma yöntemiyle temin edileceği kaydedildi.