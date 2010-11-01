Çin'de nüfus sayımı yapılacak...

T24 - Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de nüfus sayımı başladı. Rakamlar korkutuyor. Hükümet sayım için tam 6 milyon memur görevlendirdi. 6 milyon memur, 400 milyon evi kapı kapı gezecek. 2000'de 1 milyar 300 milyon olarak sayılan nüfusa kaç kişinin daha eklendiğini saptayacak. Sayım 10 gün sürecek.

Dünyanın en zor işlerinden biri; Çin'de nüfus sayımı.

10 gün sürecek macera başladı. Çinli aileler, teker teker evlerinde ziyaret edilecek. Her bir aile ferdine 18 soru sorulacak.

Dünyanın en kalabalık ülkesinin nüfusu sayılacak. Bu kez nüfus sayımı geçmiştekilerden de zorlu.

Ülkede 2000 yılında yapılan son sayımda, nüfus 1 milyar 300 milyon olarak kaydedilmişti.

Bunun üzerinden geçen 10 yılda, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisinin nüfusu, sadece doğumlarla değil, artan göçmen sayısıyla da büyük bir tırmanışa geçti.

Milyonlarca göçmen kaçak olarak Çin'de bulunuyor. Nüfus memurlarına kapıyı açmayacak olanların başında da onlar geliyor.



6 milyon memur görev yapacak

"Çinlilerin sayılmasında küçük bir ordu görev alacak" demeye dil varmıyor.

Nüfus sayımında tam 6 milyon memur görev yapacak. Sadece bu bile, dünya üzerindeki pek çok ülkenin toplam nüfusundan fazla.

Üstelik işleri de zor. Sormaları gereken 18 soru içinde cinsiyetten etnik kökene çok sayıda detay var.



Halkı tedirgin eden nedenler

Çin halkının bir kısmı bu detayları vermekte çekimser. Hükümetin bu kadar bilgiyi ne amaçla kullanacağı konusunda şüpheleri var.

En hassas konulardan biri, birden fazla çocuğu olan aileler. Ülkede 1978 yılında yürürlüğüne konulan "tek çocuk yapma" yasası, kurala uymayan milyonlarca aileyi, çocuklarını saklamak zorunda bırakacak.

O çocukların resmi kayıtları yok. Sayılarının 100 milyonu bulduğu tahmin ediliyor.



