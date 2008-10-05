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Sağlık

Çin’de melaminli süt ürünleri skandalı

Çin'de süt ve süt ürünlerinde melamine rastlanmasıyla patlak veren skandalın ardından, Avustralya'da, Çin üretimi bir sütlü çay ürünü piyasadan toplanmaya ba#

05 Ekim 2008 03:00

Çin'de süt ve süt ürünlerinde melamine rastlanmasıyla patlak veren skandalın ardından, Avustralya'da, Çin üretimi bir sütlü çay ürünü piyasadan toplanmaya başlandı.

Endonezya'da 12 gıda ürününde melamine rastlandı

Çin'de şekerde melamin tespit edildi

Avustralya ve Yeni Zelanda Gıda Standartları Dairesinden yapılan açıklamada, Kirin Sütlü Çay adlı ürüne ilişkin testlerde melamine rastlandığı belirtildi. Açıklamada, tüketicilere Çin'de üretilen bu ürünü içmemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Bu arada Çin, iç pazarda tüketilen sütlerde endüstriyel melamin maddesi bulunmadığını açıkladı.

Birçok mandıra ürününde melamine rastlanmasının ardından yeniden bu tür ürünlere güven duyulmasını sağlamaya çalışan Çin'de kalite denetim birimi, ülkenin 27 farklı şehrinden alınan sütlerin testten geçirildiğini bildirdi.

Açıklamada, bu son testlerin ülkede tüketilen sütlerde melamin olmadığını gösterdiği kaydedildi.

Çin'de, bebek mamalarına eklenen melamin yüzünden 4 çocuk ölmüş, 54 bin çocuk hastalanmıştı. Daha sonra süt ve süt ürünlerinde de bu maddeye rastlanmıştı.

(AA)

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