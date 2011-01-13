-ÇİN'DE MELAMİNLİ SÜT TOZUNDAN 96 KİŞİ TUTUKLANDI PEKİN (A.A) - 13.01.2011 - Çin'de temmuz ayından beri süren soruşturmanın ardından 2 bin 232 ton melaminli süt tozu üreten 96 kişi tutuklandı. Çin'in resmi ajansı Şinhua'nın Devlet Gıda Güvenliği Kurulu'ndan aldığı bilgiye göne, kuzeybatıda Sincan'ın doğu komşuları Gansu ve Çinghay eyaletlerinde tehlikeli süt tozundaki melamin normalin 500 kat üzerinde bulundu. Şinhua'ya göre tutuklananlardan 17'si hüküm giyerken, bunlardan 2'sine ömür boyu hapis cezası verildi. Halen 38 kişinin mahkemeye çıkmayı beklediği de belirtildi. Çinli yetkililer 2 bin 132 ton melaminli süt tozunu da ele geçirdi. Çin, Kasım 2009 tarihinde, skandaldaki rolünden dolayı 2 kişiyi idam etmişti. Hasta düşen çocukların aileleri için oluşturulan bir internet sitesi de Çin tarafından kapatılmıştı. Plastik, gübre, beton yapımında kullanılan melamin, gıda standardının altında kalan ürünleri "standarda uygunmuş gibi göstermede" hile yapan fabrika yöneticileri tarafından kullanıldı. Çin'deki melamin skandalı yüzünden 2008 yılında 6 bebek ölmüş, 300 bin çocuk da hastalanmıştı. Böbrek taşı yapan melamin, hayvan yeminde ve sütte proteini yükseltiyor. -MELAMİN NEDİR?- Çin'de melamin yolsuzluğundan ömür boyu hapis cezaları ve tecilli idam cezaları verildi. Bir Alman bilimadamı tarafından 1830’lu yıllarda ayrıştırılan, beyaz toz halinde bulunan, zamk ve plastik yapımında kullanılan kimyasal madde melamin, süt veya süt tozuna şu nedenden eklendi: Uygun özellikleri taşımayan veya çok fazla su katılmış süt, melamin eklendiğinde, protein düzeyi ölçümlerinde sınavı geçiyor. Yani, protein düzeyi düşük olmasına rağmen yüksekmiş gibi görülüyor. Çünkü protein düzeyi, sütün azot seviyesiyle ölçülüyor ve melamin azot yönünden zengin. Çin’de en az 6 çocuk bu yüzden öldü, yaklaşık 300 bin çocuk hastalandı. Hastalananların yüzde 80’den fazlası 2 yaşın altındaydı. En savunmasız olanlar, sadece sütle beslenen küçük bebeklerdi. Bu işin sorumluları arasında, sütü çiftliklerden mandıra şirketlerine ulaştıran aracıların bulunduğu belirtiliyor. Önceki yıl mahkum olanlar, piyasada ucuz süt tozu ile tanınan Sanlu firmasının üst düzey yetkilileriydi. Çin'de 22 firmanın melaminli süt ürünleri sattığı belirlenmişti.