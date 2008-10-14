T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Çin’de mamadan sonra ilaç krizi patladı

Çin'de 3 kişinin ölümüne neden olduğu sanılan bir bitkisel ilaçta zehirli bakterinin bulunduğu bildirildi.

14 Ekim 2008 03:00

Çin'de 3 kişinin ölümüne neden olduğu sanılan bir bitkisel ilaçta zehirli bakterinin bulunduğu bildirildi.

Çin malı işitme cihazları SGK'yı zarara uğrattı

Çin'den mandıra ürünlerine sıkı denetim

Sağlık Bakanlığı ile Devlet Gıda ve İlaç İdaresi’nin ortak açıklamasında, yapılan araştırmada ilacın ne tür sorunlara yol açtığının henüz açıklığa kavuşmadığı, ancak ilacın piyasadan çekildiği kaydedildi.

Sibirya'da yetişen ginseng adlı bir bitkiden yapılan ilacı, merkezi kuzeydoğu eyaleti Heilongjiang'da olan Wandashan Eczacılık'ın ürettiği bildirildi.

Geçen hafta güneybatıdaki Yunnan eyaletinde bu ilacı kullanan 6 kişinin rahatsızlandığı, bu kişilerden 3'ünün hayatını kaybettiği açıklandı.

Bitkisel ilacın karaciğer ve böbrek yetmezliklerinin tedavisinde kullanıldığı, aynı zamanda ilacın kalp rahatsızlığı, sinir bozuklukları ve menopoz sorunu olan kişilere de iyi geldiği ileri sürülüyor.

Uzmanlar, Çin'in süt ve süt ürünlerinde zehirli melamin maddesine rastlanmasının ardından bitkisel bir ilaçta da zehirli bakteriye rastlanmasının, bu ülkenin gıda ve ilaç sektörüne yönelik soru işaretlerini artıracağını belirtiyor.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24