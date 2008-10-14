Çin’de mamadan sonra ilaç krizi patladı

Çin malı işitme cihazları SGK'yı zarara uğrattı



Çin'den mandıra ürünlerine sıkı denetim

Sağlık Bakanlığı ile Devlet Gıda ve İlaç İdaresi’nin ortak açıklamasında, yapılan araştırmada ilacın ne tür sorunlara yol açtığının henüz açıklığa kavuşmadığı, ancak ilacın piyasadan çekildiği kaydedildi.Sibirya'da yetişen ginseng adlı bir bitkiden yapılan ilacı, merkezi kuzeydoğu eyaleti Heilongjiang'da olan Wandashan Eczacılık'ın ürettiği bildirildi.Geçen hafta güneybatıdaki Yunnan eyaletinde bu ilacı kullanan 6 kişinin rahatsızlandığı, bu kişilerden 3'ünün hayatını kaybettiği açıklandı.Bitkisel ilacın karaciğer ve böbrek yetmezliklerinin tedavisinde kullanıldığı, aynı zamanda ilacın kalp rahatsızlığı, sinir bozuklukları ve menopoz sorunu olan kişilere de iyi geldiği ileri sürülüyor.Uzmanlar, Çin'in süt ve süt ürünlerinde zehirli melamin maddesine rastlanmasının ardından bitkisel bir ilaçta da zehirli bakteriye rastlanmasının, bu ülkenin gıda ve ilaç sektörüne yönelik soru işaretlerini artıracağını belirtiyor.