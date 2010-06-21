T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çinde maden patlaması: 46 ölü

Çin'in merkezinde bulunan Henan eyaletinde bir maden ocağında meydana gelen patlamada 46 kişi öldü.

21 Haziran 2010 03:00

T24- Çin'de bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 46 işçinin öldüğü bildirildi.


Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, patlamanın Henan eyaletinde bulunan Veydong bölgesindeki kömür madeninde meydana geldiğini, madende mahsur kalan 46 işçinin öldüğünü, 26'sının kurtarıldığını duyurdu.


Ölümlerin çoğunun karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Son yıllarda madenlerdeki güvenlik koşulları iyileştirilse de, Çin en çok maden kazası yaşanan ülkelerin başında geliyor. Ülkede geçen yıl meydana gelen maden kazalarında yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşamını yitirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24