Çinde maden patlaması: 46 ölü

T24- Çin'de bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 46 işçinin öldüğü bildirildi.



Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, patlamanın Henan eyaletinde bulunan Veydong bölgesindeki kömür madeninde meydana geldiğini, madende mahsur kalan 46 işçinin öldüğünü, 26'sının kurtarıldığını duyurdu.



Ölümlerin çoğunun karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son yıllarda madenlerdeki güvenlik koşulları iyileştirilse de, Çin en çok maden kazası yaşanan ülkelerin başında geliyor. Ülkede geçen yıl meydana gelen maden kazalarında yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşamını yitirdi.