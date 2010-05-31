T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin'de maden patlaması: 17 ölü

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 17 kişi öldü.

31 Mayıs 2010 03:00

T24- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 17 kişi öldü.


Resmi Şinhua haber ajansı yerel iş güvenliği birimlerinden alınan bilgiye dayanarak, Çencou şehrine bağlı Ruçeng ilçesindeki Şuguang madeninde bulunan dinamitlerin önceki gün yerel saatle 16.00 (TSİ 11.00) civarında patlamasıyla çıkan toksik gazın, işçilerin ölümüne yol açtığını bildirdi. Patlamada bir işçi yaralandı.


Kazanın meydana geldiği ocak, 1971'de açılmış, 2008'de kapasitesi genişletilmişti.


Çin'de geçen yıl meydana gelen maden kazalarında 2600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24