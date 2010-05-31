Çin'de maden patlaması: 17 ölü

T24- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 17 kişi öldü.
Resmi Şinhua haber ajansı yerel iş güvenliği birimlerinden alınan bilgiye dayanarak, Çencou şehrine bağlı Ruçeng ilçesindeki Şuguang madeninde bulunan dinamitlerin önceki gün yerel saatle 16.00 (TSİ 11.00) civarında patlamasıyla çıkan toksik gazın, işçilerin ölümüne yol açtığını bildirdi. Patlamada bir işçi yaralandı.
Kazanın meydana geldiği ocak, 1971'de açılmış, 2008'de kapasitesi genişletilmişti.
Çin'de geçen yıl meydana gelen maden kazalarında 2600'den fazla kişi hayatını kaybetti.