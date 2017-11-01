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Ekonomi

Çin'de kentsel işsizlik son 9 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul, 1 Kasım (DHA) – Çin'in kentlerindeki kayıtlı işsizlik oranı üçüncü çeyreğin sonu itibarıyla 2008'den beri en düşük seviyeye, yüzde 3

01 Kasım 2017 18:56

İstanbul, 1 Kasım (DHA) – Çin\'in kentlerindeki kayıtlı işsizlik oranı üçüncü çeyreğin sonu itibarıyla 2008\'den beri en düşük seviyeye, yüzde 3.95\'e indi.
Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'ndan (MHRSS) bugün yapılan açıklamada, ilk dokuz ayda geçen yılın aynı dönemine göre 300 bin kişilik artışla 10,97 milyon istihdam sağlandığı belirtildi. MHRSS yetkilisi Lu Aihong, basın toplantısında yaptığı konuşmada, 2008\'deki finansal krizden bu yana işsizlik oranının en düşük seviyeye gerilediğini ve Çin\'in iş piyasasında istikrarın korunduğunu söyledi.
Kayıtlı işsizlik oranı, insan kaynakları ve iş kurumlarına yapılan işsizlik başvurularının sayısına göre hesaplanıyor.

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