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Dünya

ÇİN'DE İNTERNET KAFEDE PATLAMA: 6 ÖLÜ ŞANGHAY (A.A)

05 Aralık 2010 10:47

-ÇİN'DE İNTERNET KAFEDE PATLAMA: 6 ÖLÜ ŞANGHAY (A.A) - 05.12.2010 - Çin'in güneybatısındaki Guicou eyaletindeki bir internet kafede meydana gelen patlamada 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı. Şinhua Ajansının haberine göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamanın Miao-Dong Özerk bölgesindeki Kayli şehrinde yaşandığı belirtildi. Yetkililer, enkazdan kurtarılanların hastaneye kaldırıldığını belirtirken, kurtarma görevlileri internet kafenin tamamen enkaza dönüştüğünü, çevresindeki binalarında camlarının kırıldığını aktardı. Şiddetli patlamanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

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