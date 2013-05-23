Çin'de imalat sektörü 7 ay içinde ilk kez daraldı

ABD Merkez Bankası’nınn (FED) tahvil alım hızının azaltılabileceği yönünde dün yaptığı açıklamalarla sarsılan piyasalara bir darbe de Çin’den geldi. Çin’de imalat sektörü mayıs ayında yedi aydır ilk defa daralma kaydetmesi, piyasalarda Çin'de ekonomik düzelmenin durduğuna dair kaygılara yol açtı.

Japonya’da Nikkei Endeksi yüzde 7,3 ile 2 yılın en büyük düşüşünü yaşadı.

Borsa İstanbul güne yüzde 2,5 düşüşle başlarken dolar 1.855 TL’yi geçti. Avrupa borsaları, Çin’de imalat sanayinin daraldığına işaret eden mayıs ayı PMI verisi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki birkaç toplantı içinde tahvil alımlarını azaltabileceğine dair kaygıların etkisiyle yüzde 2’ye yakın düşüşle açıldı.

Çin'de imalat sanayi daraldı, Japon merkez bankası teşvik'i yüzde 48 büyüme getirdi

Çin'de imalat sanayi, HSBC Holdings Plc ve Markit Economics'in öncü verisine göre, beklenmedik bir şekilde daraldı ve son yedi ayda ilk kez daralma gösterdi. Japonya'da Topix Endeksi, Japonya Merkez Bankası'nın büyümeyi desteklemek için daha önce benzeri görülmemiş parasal teşvik uygulamaya başlamasının ardından, yılın başından bu yana yüzde 48 yükseldi. Bernanke dün Kongre'de yaptığı konuşmada, politika yapıcıların varlık alımlarının hızını yavaşlatmayı tartışmaları ile birlikte, teşviklerden erken çıkılmasının ABD ekonomisinde toparlanmayı tehlikeye sokacağını söyledi. Bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak olan imalat sanayi verisinin daralma göstermesi, ABD'de işsizlik başvurularının düşmesi ve birinci el konut satışlarının artış göstermesi bekleniyor.

Manila'da BPI Asset Management Inc. kurumsal işler müdürü Paul Joseph Garcia, "Çin'den gelen zayıf veriler ile birlikte, Fed'in parasal genişlemeyi daraltabileceği spekülasyonu tedirginlik yaratıyor," dedi ve "Yatırımcılar paralarının bir kısmını masadan alıyor ve risk varlıklarını azaltıyor" değerlendirmesinde bulundu.