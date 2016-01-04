Çin'de ilk kez borsalar tatil edildi



Şanghay borsa endeksinin hafta başında yüzde yedi oranında değer kaybetmesi üzerine işlemler kesildi ve borsaların gün boyunca kapalı kalacağı açıklandı. Böylece, Çin borsalarındaki aşırı dalgalanmalara karşı hazırlanan ‘emniyet mekanizması' ilk gününde devreye girmiş oldu. Başta Tokyo olmak üzere diğer Asya borsalarında işlem gören hisse senetleri de değer kaybetti.

Çin borsa denetleme kurulunun 2015 yılındaki aşırı dalgalanmalar nedeniyle devreye soktuğu emniyet mekanizması yüzde beşi aşan dalgalanmalarda hisse senedi ticaretini 15 dakika durduruyor, yüzde yedilik değer oynamalarında ise o günü tatil ediyor. Haftanın ilk gününde düşüşün 15 dakikalık aradan sonra da devam etmesi işlemlerin bir gün sonraya ertelenmesine yol açtı.

Çin sanayi sektörünün aralık ayında önemli gerileme kaydetmiş olması hisse senetlerine duyulan güvenin azalmasına neden oldu. Sanayi sektöründeki durgunluk, dünyanın ikinci en büyük ekonomisinin eskisi gibi dinamik gelişemediğini gösteriyor. Sınai üretimin gerilemekte oluşu, satın alma endeksinin aylardır 50 puanın altında seyretmesinden de anlaşılıyor. Analiz uzmanları Çin ekonomisindeki çalkantıların durulmasını beklemekteydiler. Öncelikle küçük ve orta büyüklükteki özel şirketlerin beklentilerini yansıtan satın alma endeksi sekiz aydır puan kaybediyor.