Çin'de ikinci çocuk Mart'tan itibaren serbest

Çin Ulusal Sağlık ve Aile Planlaması Komisyonu, çiftlerin yalnızca bir çocuk sahibi olmasını öngören kuralların Mart ayında kaldırılana dek tek çocuk politikasının süreceği uyarısında bulundu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Ulusal Sağlık ve Aile Planlaması Komisyonu, yerel yetkililerden Mart ayında parlamentoda değişiklik onaylanana dek mevcut kuralları uygulamaya devam etmelerini istedi. Açıklamada, "Yasa değişene dek yerel yetkililer mevcut yasaları uygulamalı ve kendi inisiyatifleriyle hareket etmemeliler" dedi.

Çin yönetimi geçen Perşembe günü 1979'dan bu yana uygulanan tartışmalı politikanın gevşetileceğini ve çiftlere ikinci çocuk yapma izni verileceğini açıklamıştı. Kararın ülkenin hızla yaşlanan nüfusuna ve ekonomiye destek amacıyla alındığı belirtilmişti.

Cuma günü yerel bir yetkili, ikinci çocuklarına hamile kadınların artık cezalandırılmayacağını söylemiş ve uygulamanın değiştiğini vurgulamıştı.

400 milyon doğum engellendi

Çin'de nüfus artışını yavaşlatmak için uygulanan tek çocuk politikasıyla bugüne dek 400 milyon doğumun engellendiği tahmin ediliyor. Çeşitli istisnalara karşın tek çocuk kuralına karşı gelen çiftlere bugüne dek işten atılmaktan, para cezasına ve zorla kürtaja çeşitli cezalar verildi.

Hükümet değişiklikten potansiyel olarak 90 milyon çiftin yararlanabileceğini tahmin ediyor.

Ancak uzmanlar kuralın gevşetilmesine karşın, tek çocuklu aile artık ülkede sosyal norm olduğundan çok sayıda çiftin tek çocuk yapacağını söylüyor.