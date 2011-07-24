-ÇİN'DE HIZLI TREN FACİASI ŞANGHAY (A.A) - 23.07.2011 - Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde hızlı trenin iki vagonunun raydan çıkarak köprüden uçması sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü, 89 kişi yaralandı. Şinhua ajansının haberine göre, Cıciang eyaletinin başkenti Hangcou'dan güneydoğuda bulunan Fucou şehrine giden D3115 sefer sayılı treni Vıncou şehrinin Şuangyü kasabası yakınında raydan çıktı. Haberde, Hangcou televizyonuna konuşan bir yetkilinin de trene yıldırım düşmesi sonucu kontrolü kaybettiği ve arkadan gelen bir trenin çarpması nedeniyle meydana geldiği sözlerine yer verildi. Çin Demiryolları Bakanlığı yerel saatle 21.00 sularında D301 sefer sayılı Pekin-Fucou treninin D3115 sefer sayılı trene arkadan çarptığını, D301'in ilk 4 vagonunun, D3115'in ise 15 ve 16. vagonlarının raydan çıktığını doğruladı. Bir görgü tanığı da 20-30 metre yükseklikteki köprüden uçan vagonlardan birinin asılı kaldığını, diğerinin ise dik olarak düştüğünü kaydetti. Öte yandan trendeki yolculardan bazılarının Çin'in Twitter'ı olarak da bilinen "weibo.com" da yazdıkları mikrobloglarda D3115'te sıkıştıklarını anlattıkları belirtildi. Bazı görgü tanıkları kazanın ciddi olduğunu ve bölgede yüzlerce ambulans olduğunu aktardı. Kazanın ardından Çin Demiryolları Bakanı Yardımcıları Hu Yadong ve Lu Çunfang'ın bölgeye hareket ettiği bildirildi.