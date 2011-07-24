Çin'de hızlı tren faciası: 35 ölü 100'den fazla yaralı

T24 - Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde hızlı trenin iki vagonunun raydan çıkarak köprüden uçması sonucu 35 kişi öldü, 100'den fazla yaralı var.







Şinhua ajansının haberine göre, Cıciang eyaletinin başkenti Hangcou'dan güneydoğuda bulunan Fucou şehrine giden D3115 sefer sayılı treni Vıncou şehrinin Şuangyü kasabası yakınında raydan çıktı.



Haberde, Hangcou televizyonuna konuşan bir yetkilinin de trene yıldırım düşmesi sonucu kontrolü kaybettiği ve arkadan gelen bir trenin çarpması nedeniyle meydana geldiği sözlerine yer verildi.







Çin Demiryolları Bakanlığı yerel saatle 21.00 sularında D301 sefer sayılı Pekin-Fucou treninin D3115 sefer sayılı trene arkadan çarptığını, D301'in ilk 4 vagonunun, D3115'in ise 15 ve 16. vagonlarının raydan çıktığını doğruladı.



Bir görgü tanığı da 20-30 metre yükseklikteki köprüden uçan vagonlardan birinin asılı kaldığını, diğerinin ise dik olarak düştüğünü kaydetti.







Öte yandan trendeki yolculardan bazılarının Çin'in Twitter'ı olarak da bilinen "weibo.com" da yazdıkları mikrobloglarda D3115'te sıkıştıklarını anlattıkları belirtildi.



Bazı görgü tanıkları kazanın ciddi olduğunu ve bölgede yüzlerce ambulans olduğunu aktardı.



Kazanın ardından Çin Demiryolları Bakanı Yardımcıları Hu Yadong ve Lu Çunfang'ın bölgeye hareket ettiği bildirildi.









58 tren seferi iptal





Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde hızlı trenin dört vagonunun çarpışma sonucu raydan çıkarak viyadükten uçması üzerine bölgede 26'sı hızlı, 58 tren seferi durduruldu.





Şinhua ajansı, kazada D301 sayılı hızlı trenin dört vagonunun viyadükten aşağı uçtuğunu, D3115 sefer sayılı hızlı trenin iki vagonunun raydan çıktığını kaydetti.





Yetkililer, ölenlerden 19'unun kimliklerinin tespit edildiğini kaydetti.





Vıncou Belediye Başkanı Cao Yidı, kaza sırasında D3115'te 900, D301'de 500 olmak üzere trenlerde toplam 1400 kişinin bulunduğunu, kazadan yara almadan kurtulanların karayoluyla gönderildiğini söyledi.





