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Dünya

Çin'de heyelan 58 evi yuttu

Çin'in güney bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan sonucunda ortaya çıkan çamur yığını, 58 evi yuttu.

28 Temmuz 2010 03:00

T24- Çin'in güney bölgesinde insanların uykuda olduğu sabah saatlerinde meydana gelen heyelan sonucunda ortaya çıkan çamur yığını, 58 evi yuttu. Yaşanan felaket sonucu 100'den fazla insan kayıp. Yetkililer çamur altında kalan insanların hayatından endişe ediyor.



Çin'in güneyindeki Sichuan eyaletindeki Hanyuan kasabasındaki heyelan dışında, ülke genelinde sel ve toprak kaymaları da can almaya devam ediyor. Felaketlerin yaşandığı bölgelerde yaklaşık 4 bin köylü tahliye edildi.

Henan'da cumartesi günü bir köprünün çökmesi sonucu 33 kişi ölmüş, 20'den fazla kişi de kaybolmuştu.

Çin'de bu yıl seller nedeniyle şimdiye kadar en az 823 kişi öldü, 437 kişi kayboldu. Seller, ülkede on milyarlarca dolar zarara yol açtı.

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