Çin'de heyelan 58 evi yuttu

T24-

Çin'in güneyindeki Sichuan eyaletindeki Hanyuan kasabasındaki heyelan dışında, ülke genelinde sel ve toprak kaymaları da can almaya devam ediyor. Felaketlerin yaşandığı bölgelerde yaklaşık 4 bin köylü tahliye edildi.Henan'da cumartesi günü bir köprünün çökmesi sonucu 33 kişi ölmüş, 20'den fazla kişi de kaybolmuştu.Çin'de bu yıl seller nedeniyle şimdiye kadar en az 823 kişi öldü, 437 kişi kayboldu. Seller, ülkede on milyarlarca dolar zarara yol açtı.