Çin'de her gün bin 600 kişi çok çalışmaktan ölüyor

Çin'de sadece ağır işçiler değil beyaz yakalılar da çalışmaktan hayatını kaybediyor. Dünyanın 2. büyük ekonomisinde her gün ortalama bin 600 kişi aşırı çalışmaktan ölüyor.

China Youth Daily gazetesine göre Çin'de her yıl 600 bin kişi fazla çalışmaktan ölüyor.

Sina Weibo adlı blog, 24 yaşındaki Ogilvy Public Relations Worldwide çalışanından, 25 yaşındaki PricewaterhouseCoopers denetçisine ve uçak savaşı tasarımcısına birçok insanın aşırı stresli hayatlarıyla ilgili şikayetlerle ve sanal sohbetlerle dolu.



Patronunun işe daha çok vakit ayırmaları gerektiğini söylediği bir Weibo kullancısı şu soruyu soruyor: ''Ölmek uğruna ek mesai yapmanın ne anlamı var? ''

Devlet de aşırı çalışarak hayatını kaybedenleri tıpkı diğer Komünist Parti şehitleri gibi kahraman ilan ediyor. Li'nin patronu ise 10 Haziran'da onun tüm Parti üyeleri ve Çin Bankacılık Denetleme Kurumu'nun çalışanları için bir örnek olması gerektiğini belirttiği açıklamada şöyle dedi: ''Yoldaş Li Juanhua'dan bir şeyler öğrenmek için onun gibi olmak gerek. Sağlam ideallere ve inançlara sahip, Parti'nin çıkarlarına her daim bağlı ve bu uğurda her şeyi feda etmeye hazır.''

Bu ölümlerin aşırı çalışmayla ilgili olduğunu kesin olarak kanıtlamak her zaman mümkün olmadığı için rakamlar yanıltıcı olabiliyor. Fazla çalışma kaynaklı ölüm kültürel bir fenomen olduğu kadar da tıbbi bir durum.



Japonya ve Tayvan'da ise bu ölüm sebebi sigorta dahilinde. Bu vakalarda fazla mesainin getirdiği stres, kalp krizi gibi birçok sorunu tetikliyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri kalp krizini en yaygın ölüm nedeni olarak açıklamıştı. Araştırmalar fazla oturmanın erken ölüme yol açtığını ortaya koysa da ABD'de insanların aşırı çalışmaktan öldüğünü gösteren net bilgiye sahip değiliz. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ne göre Amerikalılar Japon'lardan ortalama 45 saat daha fazla çalışıyor.