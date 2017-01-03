Çin'de hava kirliliği hayatı felç etti

Çin`in orta ve kuzey kesimleri hava kirliliği nedeniyle sise teslim olmuş durumda. Resmi haber ajansı Şinhua sisin etkisini soğuk hava dalgası kirli havayı sürükleyene dek sürdürüceğini duyurdu. Kirli havanın bir hafta daha etkisini sürdürmesi bekleniyor. Şinhua hava kirliliği nedeniyle bugün çok sayıda uçuşun iptal edildiğini, 30 otobanının ise trafiğe kapatıldığını belirtti.

Başkent Pekin'de hava kirliliği oranı aralık ayından bu yana birkaç istisna dışında neredeyse istikrarlı bir şekilde “çok sağlıksız” ya da “tehlikeli” kabul edilen değerlerde seyrediyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başkent Pekin'de hava kirliliği sınır değerlerinin 12 kat aşıldığını vurguladı. Bunun yanı sıra 25 kentte de hava kirliliği 'tehlikeli' boyutlara ulaştı.

Yetkililer 20 kentte çok sayıda fabrikanın üretim yasağı ilan edilmesine rağmen faaliyette olduğunu duyurdu. Çevre Koruma Bakanlığı 500 işletmeye bu nedenle ceza kesildiğini belirtti. Bunun yanı sıra trafiğe çıkma yasağını ihlal eden 10 bin otomobil ve kamyona da ceza kesildiği açıklandı. Hava kirliliği iki hafta önce de 460 milyon vatandaşın yaşadığı Çin'in kuzeyinde hayatı olumsuz etkilemişti.

Uluslararası çevre kuruluşu Greenpeace Çin yönetiminden hava kirliliğiyle kararlı bir biçimde mücadele etmesini talep etti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, MY/HT