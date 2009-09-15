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Dünya

Çin'de gemi kazası: 20 ölü

15 Eylül 2009 21:22

Çin'de gemi kazası: 20 ölü : Çin'in doğusunda bulunan Anhui eyaletindeki Yangzı Nehri'nde beş gün önce meydana gelen gemi kazasında ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Şinhua ajansının haberine göre, kaybolan 13 kişinin de cesedine ulaşılmasıyla daha önce 7 olarak açıklanan ölü sayısı 20'ye çıktı.

Soruşturma sırasında, taşımacılık yapan geminin ruhsatı olmadığı anlaşılırken, geminin nehirde bulunan küçük bir adadan yolcu almaya çalışırken ters akıntıyla alabora olduğu belirtildi.

Bölge Sivil İşler Yönetimi ölenlerin yakınlarına önceden verdiği 5 bin yüen (yaklaşık 1250 TL) para yardımını, 100 bin yüen'e yükselttiğini duyurdu.
 

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