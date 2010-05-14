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Dünya

Çin'de fuhuş operasyonu: 1100 kişi tutuklandı

Pekin polisi, çoğu lüks sauna ve kulüplerinde çalışan 1100 kişiyi, fuhuş çetesine bağlı oldukları gerekçesiyle tutukladı.

14 Mayıs 2010 03:00

T24- Pekin polisi, çoğu lüks sauna ve kulüplerinde çalışan 1100 kişiyi, fuhuş çetesine bağlı oldukları gerekçesiyle tutukladı.


China Daily gazetesinin haberine göre, kentte bir ay boyunca düzinelerce gece kulübü, kareoke bar, masaj ve kuaför salonu kapatıldı. “Müşteriler genelde çok zengindi ve ‘özel servislere’ kapıyı açan üyelik kartlarına en az 20 bin Yuan (yaklaşık 5 bin TL) ödüyorlardı” diye açıklıyor bir gece kulübünün yöneticisi. Pekin polisine göre mekânların çoğu bu organize suç örgütlerinin üyeleri tarafından yönetiliyordu.


Global Times gazetesine göre, Pekin polisinin operasyonlarından sonra, kentin merkezindeki Chaoyang bölgesinde 35 gece kulübü, 256 kuaför salonu geçici olarak kapandı. Ülkede fahişelik, 1949’da komünistlerin iktidara gelmesinden sonra azalmış, ülkenin son 30 yıldaki ekonomik patlamasıyla tekrar yayılmıştı.

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